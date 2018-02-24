РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Комитет по образованию администрации горокруга Подольск будет разбираться в ситуации в школе №33, из которой родители вынуждены были забрать своего сына-десятиклассника из-за боязни травли директором учебного учреждения, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Семья из Подольска пожаловалась, что директор школы №33 Подольска Ольга Левина вынудила среди учебного года забрать документы их сына из десятого класса школы. По их словам, ребенок способный, но по некоторым предметам отставал, так как ранее учился в Белоруссии, где программа не совпадает с российской.

«На основании обращения в средней общеобразовательной школе №33 провели служебную проверку. В ходе которой установили, что на основании заявления законного представителя из десятого класса школы №33 отчислили ребенка. Сотрудники комитета по образованию предложили его родителям встретиться и обсудить дальнейшее обучение сына», - сказала председатель комитета по образованию администрации горокруга Надежда Фролова.

Вместо того, чтобы помочь ребенку, директор запретила учителям дополнительно заниматься с ним и пообещала, что уволит любого, если узнает, что кто-то ему помогает. Родителям сказала, что сделает все, что бы не допустить юношу к сдаче ЕГЭ . При этом школьник не числится в хулиганах, скромный, интеллигентный. Родители вынуждены были забрать сына, чтобы директор не организовала его травлю.