РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 фев. Неизвестные в подмосковном Королеве разрисовали припаркованные во дворах машины краской, владельцы автомобилей написали заявления в полицию, сообщила «РИАМО в Королеве» пострадавшая автоледи.

«Я утром обнаружила на капоте своей машины краску, потом оказалось, что разрисована не только моя. Только у нас во дворе пять машин так испорчено», - сказала пострадавшая.

Вместе с соседями они написали заявления в центральный отдел полиции. Рисунки на машинах появились во дворах на улице Суворова, проспекте Королева и улице Коминтерна.

По словам автовладельцев, краска отмывается, но с большим трудом. После нее остаются разводы и множество маленьких точек.