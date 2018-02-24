РИАМО - 24 фев. Неизвестный нанес собутыльнику колото-резаное ранение груди в ходе ссоры на востоке Москвы, пострадавшего госпитализировали в медучреждение, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 23 февраля в 06:12 в службу «02» от неработающего мужчины 1972 года рождения поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Бойцовая, дом 17, корпус 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции с проникающим колото-резаным ранением груди в состоянии алкогольного опьянения обнаружен мужчина 1972 года рождения, который госпитализирован в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Установлено, что 23 февраля в 06:00 по указанному адресу неизвестный после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, ранил ножом пострадавшего, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».