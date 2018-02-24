РИАМО – 24 фев. Кинолента «Профиль» режиссера Тимура Бекмамбетова выиграла приз зрительских симпатий в программе «Панорама» фестиваля Берлинале, сообщает Газета.ru.

«Зрители распределили свои голоса: двадцатый зрительский приз «Панорамы» уходит «Профилю» Тимура Бекмамбетова как лучшему художественному фильму и «Молчанию других» Альмадены Караседо и Роберта Бахара как лучшему документальному фильму», - говорится в сообщении организаторов Берлинале.

В фильме «Профиль» рассказывается история журналистки из Великобритании, которая через фальшивый профиль в соцсети исследует методы вербовки молодых европейских женщин в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ – ред.).

Лента снята в формате screen life, когда действие происходит на мониторе компьютера и дисплее телефона. Фильм основан на реальной истории французской журналистки.