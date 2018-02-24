РИАМО - 24 фев. Рядом с деревней Ясенки в столице завершили реконструкцию центра социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Завершили реконструкцию центра социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий рядом с деревней Ясенки. Теперь он оборудован по последнему слову техники», - написал Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что теперь это современный комплекс с водолечебницей, отделением восстановительного лечения и залом лечебной физкультуры.