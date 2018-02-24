РИАМО - 24 фев. Труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа Подмосковья, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать третьего февраля в 13:30 в Наро-Фоминском городском округе, поселок Калининец, улица Фабричная, без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 50-55 лет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция принимает меры для установления личности неизвестного. Проверку по данному факту проводит следственный отдел по Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области.