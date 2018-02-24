РИАМО - 24 фев. Жителей Московской области в ночь на 25 февраля ожидает понижение температуры до минус 30 градусов и гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь с 24 на 25 февраля в Московской области ожидается понижение температуры местами до минус 30 градусов, местами небольшой снег, гололедица», - говорится в сообщении.

При гололеде водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Пешеходам рекомендуют идти по снежной кромке вдоль дороги, обходить места с наклонной поверхностью, на опасной дороге быть предельно внимательными, не торопиться и не бежать.

«В сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дома. Особенно это касается детей. Лицо и руки желательно смазать защитным жирным кремом, но ни в коем случае не увлажняющим, который содержит в своем составе много воды», - уточнили спасатели.

Они также рекомендуют тепло одеваться. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней. Желательно надевать шерстяные носки.

«От сильных морозов страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног. Если все же вы не убереглись, сильно замерзли и перестали их чувствовать, то ни в коем случае не отогревайте их горячей водой и не растирайте снегом. Это может привести к необратимым изменениям (некрозу) в тканях организма. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую теплую материю (полотенце, шерстяной платок) и дать ей согреться», - добавляется на сайте.

Если чувствительность конечностей не возвращается, то необходимо сразу обратиться к врачу.

Придя с мороза домой, нельзя сразу пить горячий чай и принимать горячий душ или ванну. При резкой смене температуры (от минус 20 до плюс 20 градусов) может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему с непредсказуемыми последствиями.