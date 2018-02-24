РИАМО – 24 фев. Известный французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что с радостью примет участие в этапе Кубка мира в Тюмени, куда отказались ехать сборные США и Чехии, сообщает Газета.ru.

Ранее Федерация биатлона США заявила, что национальная сборная этой страны не приедет на последний этап Кубка мира, который состоится в Тюмени с 22 по 25 марта. Также ехать на соревнования в Тюмень отказалась сборная Чехии.

«Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени - правильное решение. Я буду рад принять в нем участие. Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных», - сказал Фуркад.

Также Фуркад отметил, что российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде в Пхенчхане, имеют право пройти под своим флагом.

«Русские очень патриотичны, не думаю, что лишение их флага сможет повлиять на ситуацию с допингом. Есть много спортсменов из других стран, которые не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись такие же строгие требования, как к русским», - сказал спортсмен.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.