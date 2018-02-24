РИАМО - 24 фев. В столице четверо мужчин насильно посадили бизнесмена в иномарку, избили его и похитили сумку с личными вещами и деньгами на общую сумму около 1,4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 23 февраля в 04:56 в службу «02» от учредителя коммерческой компании поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Исаковского, дом 25, корпус 2.

«Установлено, что 22 февраля в 22:00 по указанному адресу четверо неизвестных насильно посадили заявителя в Mercedes-Benz, нанесли побои, открыто похитили сумку, в которой находились личные вещи, документы, ноутбук, два телефона сотовой связи, 20 тысяч долларов США, после чего на указанной машине возили его по городу», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 04:50 23 февраля грабители высадили бизнесмена у дома 16, корпус 6, по улице Борисовские Пруды.

«Заявитель с ушибами мягких тканей головы, груди, рук, множественными ссадинами головы, поверхностной раной левой щеки обращался в медучреждение, после оказания помощи отпущен», - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 1,405 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж».