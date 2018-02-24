РИАМО – 24 фев. Глава делегации российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане Станислав Поздняков надеется, что на церемонии закрытия Игр атлеты из России пройдут под национальным флагом, сообщает Газета.ru.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

«Антидопинговая система в России полностью реструктурирована, много сделано за этот период, еще больше предстоит сделать. Мы надеемся на полное сотрудничество со всеми. Как глава делегации я принес всем атлетам и членам других делегаций извинения за случаи обнаружения допинга у наших спортсменов», - сказал Поздняков.

Он отметил, что употребление допинга российскими атлетами не носит системного характера и происходит не из злого умысла.

«В завершение своего выступления я обратил внимание на то, что все мы, спортсмены и тренеры, считаем лучшим подарком восстановление ОКР в правах и возвращение флага России», - добавил Поздняков.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».