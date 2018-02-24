РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Две машины Kia и Renault столкнулись в субботу на перекрестке в центре подмосковного Подольска и перегородили движение, образовалась пробка, но вскоре их убрали с центра проезжей части, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В субботу на перекресте улиц Литейная и Володи Дубинина, возле дома №31/5, столкнулись две иномарки Kia и Renault, машины перегородили проезжую часть. Сильные повреждения у машины Kia, разбит весь перед. Водители живы», - сказал собеседник.

По его словам, машины быстро убрали с центра проезжей части и движение восстановилось.