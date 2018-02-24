РИАМО – 24 фев. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА прошли традиционный медосмотр, чтобы выявить возможные патологии, сообщает Газета.ru.

«Футболисты московского ЦСКА прошли медосмотр, в ходе которого посетили врачей различных специальностей, а также сдали кровь на анализ. Обследование состоялось в медицинском центре «Лужников», - говорится в сообщении.

Как пояснила заведующая отделением функциональной диагностики Виктория Гамеева, спортсмены должны проходить медосмотр раз в полгода из-за больших физических и психоэмоциональных нагрузок.

«Медосмотр нужен, чтобы выявить различные патологии, если таковые возникают, но у игроков ЦСКА все в порядке. Они в идеальном состоянии»ф, - отметила Гамеева.