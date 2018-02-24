РИАМО - 24 фев. Пожар произошел в частном доме в селе Мокрое Можайского района Подмосковья, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 10:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Можайский район, село Мокрое.

«Есть пострадавший. В 14:11 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

К тушению пожара в доме привлекли 12 человек и три единицы техники.