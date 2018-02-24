РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Интерактивная детская программа прошла в субботу в парке поселения Малаховка подмосковных Люберец на зимнем фестивале «Выходи гулять», сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«Морозным зимним солнечным днем 24 февраля под зажигательную музыку русских народных песен в парке культуры и отдыха Малаховки прошла интерактивная прогулка на свежем воздухе «В гостях у русской песни». Участникам рассказали историю возникновения русской песни. Студия Weprazdnik-kids провела интерактивную программу», - говорится в сообщении.

Участники фестиваля могли посмотреть выставку рисунков маленьких посетителей Малаховской библиотеки, приуроченную ко Дню защитника Отечества. Все желающие могли прокатиться на упряжках, запряженных хаски.

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего пройдет более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.