РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В подмосковных Люберцах прошел турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный Дню защитника Отечества, победителем стала команда «Орбита», сообщается в Instagram-аккаунте стадиона «Электрон».

«На стадионе «Электрон» состоялся открытый турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный 23 Февраля. Первое место завоевал футбольный клуб (ФК) «Орбита», второе место у ФК «Феникс». Третье получила команда «Лицей №82», - говорится в сообщении.

День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом 13 марта 1995 года.