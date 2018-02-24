РИАМО - 24 фев. Столичные полицейские ликвидировали два наркопритона, которые располагались в квартирах на западе и северо-востоке города, сообщается на сайте главка МВД России по Москве.

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Отрадное задержали 36-летнюю местную жительницу по подозрению в организации притона для потребления наркотических средств. Установлено, что задержанная систематически предоставляла наркозависимым людям свою квартиру для потребления ими запрещенных веществ», - говорится в сообщении.

При обследовании жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли упакованные и использованные шприцы и другие приспособления для употребления наркотиков. Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Еще один наркопритон был ликвидирован в районе Ново-Переделкино на западе Москвы, он располагался в квартире одного из домов на Новоорловской улице.

«Установлено, что 38-летний москвич предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления запрещенных препаратов. При осмотре жилого помещения были обнаружены и изъяты использованные шприцы и другие приспособления для потребления наркотиков», - отмечается на сайте.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиции удалось установить личности троих человек, которые посещали квартиру задержанного, где употребляли наркотики. Полиция возбудила уголовное дело по признакам организации наркопритона. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.