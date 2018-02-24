РИАМО – 24 фев. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в 20 штатах США и попросил учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщает Газета.ru.

По данным Центра по контролю за заболеваниями США (CDC), к 16 февраля в стране было зафиксировано 28 случаев этой болезни.

«Эпидемиологическое расследование показало, что причиной заболевания стало применение зараженного возбудителем сальмонеллеза препарата «Кратом», - говорится в сообщении.

Также в американском штате Айова было зарегистрировано более 100 случаев заболевания сальмонеллезом из-за зараженного куриного салата.