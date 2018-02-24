РИАМО - 24 фев. В столице пятеро неизвестных избили неработающего мужчину и отняли у него 100 тысяч рублей, документы и банковскую карту, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 23 февраля в 14:20 в полицию от неработающего москвича 1984 года рождения, проживающего в доме на Волгоградском проспекте, поступило сообщение о грабеже по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 23 февраля в 01:05 по указанному адресу пятеро неизвестных, угрожая словами, нанесли побои, открыто похитили у заявителя 100 тысяч рублей, документы на его имя, банковскую карту, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».