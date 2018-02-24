РИАМО - 24 фев. Пострадавшего при пожаре в квартире в проезде Кадомцева на северо-востоке Москвы эвакуируют в больницу на вертолете Московского авиационного центра, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В субботу в 11:55 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: проезд Кадомцева, 19. На шестом этаже в квартире происходило горение на общей площади 35 квадратных метров. В результате пожара есть пострадавший. В ходе тушения пожара были спасены шесть человек. Также в целях безопасности были выведены из подъезда 15 человек.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел в район улицы Кадомцева, где произошел пожар в жилом доме. В данный момент экипаж вертолета забрал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», - говорится в сообщении.

На борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.

В МЧС ранее опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что в доме 19 в проезде Кадомцева произошел хлопок или взрыв газа.

По информации пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы, все крановые узлы газового прибора в квартире находятся в исправном состоянии. Предположительной причиной пожара стал непогашенный окурок.