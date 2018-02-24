РИАМО - 24 фев. Газовое оборудование в горевшей квартире в проезде Кадомцева на северо-востоке Москвы находится в исправном состоянии, причиной пожара мог стать непогашенный окурок, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

В 12:00 в центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз» поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире по адресу: проезд Кадомцева, 19. Бригада аварийно-спасательного формирования оперативно прибыла на место.

«Информация о хлопке газа не подтверждается. Все крановые узлы газового прибора находятся в исправном состоянии. Предположительной причиной пожара стал непогашенный окурок», - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС России по Москве, в субботу в 11:55 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: проезд Кадомцева, 19. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на шестом этаже в квартире происходит горение на общей площади 35 квадратных метров. В результате пожара есть пострадавший. В ходе тушения пожара были спасены шесть человек. Также в целях безопасности были выведены из подъезда 15 человек.

В МЧС также ранее опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что в доме 19 в проезде Кадомцева произошел хлопок или взрыв газа.