РИАМО - 24 фев. Труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили возле СНТ «Урожай» в подмосковном Красногорске, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать третьего февраля в 18:15 в 300 метрах от СНТ «Урожай» в городском округе Красногорск без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 40-45 лет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция принимает меры для установления личности неизвестного. Проверку по данному факту проводит следственный отдел по Красногорску ГСУ СК России по Московской области.