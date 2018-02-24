РИАМО - 24 фев. Труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили возле СНТ «Урожай» в подмосковном Красногорске, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Двадцать третьего февраля в 18:15 в 300 метрах от СНТ «Урожай» в городском округе Красногорск без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 40-45 лет», - сказал собеседник агентства.
По его словам, полиция принимает меры для установления личности неизвестного. Проверку по данному факту проводит следственный отдел по Красногорску ГСУ СК России по Московской области.
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