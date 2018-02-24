РИАМО - 24 фев. Появление коричнево-мраморного клопа в России может привести к убыткам в сельском хозяйстве в размере 2 миллиардов рублей в год, сообщает Газета.ru.

По данным Россельхознадзора, опасный вредитель был обнаружен в мандаринах, поступивших из Абхазии.

«В ведомстве считают, что ущерб от клопа может составить до 2 миллиардов рублей в год», - говорится в сообщении.

Мраморный клоп может повреждать практически все плодовые и бахчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль, сою, кукурузу. Насекомое может питаться цветами гибискуса, плодами паслена черного, стеблем целозии, шпинатом, спаржей, стручками фасоли.

В общей сложности этот вид уничтожает более 100 видов растений. С поврежденных вредителем растений опадают плоды, на листьях и плодах видно характерные проколы с образованием некротических зон.

Взрослые коричнево-мраморные клопы достигают в длину 12-17 миллиметров, их окраска - коричневатая или сероватая. Характерной особенностью вида является наличие светлых колечек на усиках и чередующихся светлых и темных участков на видимом сверху тонком боковом крае брюшка.

В зону естественного распространения коричнево-мраморного клопа входят Китай, Япония, Корея, Тайвань, также вредитель распространен в США и странах Европы - Швейцарии, Германии, Франции, Италии и других.