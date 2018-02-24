РИАМО – 24 фев. Спортсмен Александр Большунов стал первым российским лыжником, который выиграл четыре медали на одних Олимпийских играх, сообщает Газета.ru.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

«На счету Большунова серебро в эстафете, командном спринте и марафоне. Также лыжник завоевал бронзу в личном спринте», - говорится в сообщении.

Ранее по три медали в рамках одних Олимпийских игр завоевывали Максим Вылегжанин (2014 год), Владимир Смирнов (1988), Николай Зимятов (1980), Вячеслав Веденин (1972) и Павел Колчин (1956).

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».