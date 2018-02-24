РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 фев. В подмосковном Королеве провели спортивно-патриотический марафон «Я смогу», в нем приняли участие 17 команд из Московской области, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник отдела по работе с молодежью городской администрации Ирина Токарева.

Спортивный марафон, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Королеве в субботу. Он проводится второй год подряд.

«В марафоне сегодня принимают участие 17 команд по пять человек. Участвуют ребята не только из Королева, но и из Мытищ, Пушкина и Сергиева Посада. Для участников приготовлено 17 испытаний на силу, ловкость, выносливость и скорость. Марафон проводится для того, чтобы привлечь молодежь к активному и здоровому образу жизни и показать как непросто было бойцам нашей армии во время Великой Отечественной войны и вообще как непросто защищать свою Родину», - сказала Токарева.

В этом году в правила были внесены изменения. В состав команды могут входить только две девушки и три парня, чтобы уравновесить силы. Ребята прошли трассу длиной 5 километров, проходили по бревнам, перелезали через препятствия, тянули машину, бегали и показывали сплоченность команд.

Для спортсменов и болельщиков была организована полевая кухня, для участников провели общую зарядку перед стартом.

Все участники марафона получили значки и сертификаты, а команды-победители еще и медали и кубки.