РИАМО - 24 фев. На территории Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали более 20 возгораний, к их тушению привлекали почти 190 человек личного состава, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров - 21. Спасен один человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 186 человек, 53 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали восемь раз, при этом спасли девять человек. Аварий на водных объектах не зарегистрировано.

23 февраля в Орехово-Зуевском, Раменском и Пушкинском районах без электроснабжения остались 2,7 тысячи человек. В настоящий момент неполадки устранены. Электроснабжение восстановлено.

Сжигание порубочных остатков 23 февраля на территории Московской области не проводилось, на субботу также не запланировано.

Термических точек на территории Подмосковья не обнаружено. Всего с начала 2018 года на территории Московской области обнаружены три термические точки.