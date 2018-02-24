РИАМО - 24 фев. Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, температура воздуха опустится до минус 11 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем в столице - минус 7-9 градусов, в Подмосковье - минус 6-11 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное, 755 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.