РИАМО - 23 фев. Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводит проверку по факту смерти мужчины в квартире одного из жилых домов по Косинской улице, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По предварительным данным, вечером 23 февраля в квартире дома на Косинской улице в ходе конфликта мужчина 1941 года рождения произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сына 1966 года рождения. После чего пожилой мужчина выстрелил себе в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится проверка», - сказала Иванова.

Она уточнила, что в настоящее время сын погибшего доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

«Следователями проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются соседи и очевидцы случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - пояснила Иванова.