РИАМО - 23 фев. Салют в честь Дня защитника Отечества начался на 16 площадках в Москве, вечернее небо над столицей озарилось в красные, белые и зеленые цвета, передает корреспондент РИАМО.

Сотни людей, несмотря на мороз, пришли на главные столичные площадки - Поклонную гору и Лужнецкую набережную, откуда можно наблюдать фейерверки. Многие снимают салют на телефоны.

Для запуска фейерверков используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.

Пиротехническое шоу продлится около 10 минут. За это время 74 салютные установки выстрелят в небо порядка 10 тысяч раз.

День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом 13 марта 1995 года.