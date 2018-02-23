РИАМО – 23 фев. Минфин США в ближайшие несколько недель может объявить о новых санкциях против России, сообщает в пятницу РИА Новости.

«Мы работаем над санкциями против России. Я могу вас заверить — это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу», - сообщил журналистам в Белом доме глава американского Минфина Стивен Мнучин.

Он также отметил, что американская сторона смотрит на вмешательство в выборы.

«Мы тесно работаем с ФБР, и они дают нам информацию по последним претензиям. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть», — подчеркнул чиновник.

Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт сообщала, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в «список Мюллера». Речь идет о 13 людях и трех компаниях, которым предъявлены обвинения в сговоре против США и мошенничестве.