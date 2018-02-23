РИАМО - 23 фев. В честь Дня защитника Отечества Главное управление МЧС России по Московской области наградило знаком МЧС России «За заслуги» ветерана Великой Отечественной войны и ветерана пожарной охраны Николая Михайлова, проживающего в подмосковном Долгопрудном, сообщается на сайте ведомства.

«От всей души желаем Николаю Ивановичу крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, сил и энергии для дальнейших славных дел на благо общества», - говорится в сообщении.

Нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» награждаются граждане, внесшие значительный вклад в развитие и обеспечение успешного функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

«Наши ветераны всегда отличались активной жизненной позицией, энергичностью и целеустремлённостью. Многий из них, сполна выполнив свой служебный долг, и сегодня остаются в строю, продолжают приносить ощутимую пользу обществу, нашей службе. Делятся с молодыми сотрудниками своим богатым жизненным и профессиональным опытом», - подчеркивается на сайте.