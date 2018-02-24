РИАМО - 24 фев. Спортсмены из более чем 10 стран мира приедут на чемпионат по теннису Winter Moscow Open-2018, который откроется в столице в субботу, он продлится до 4 марта.

Winter Moscow Open приобрел огромный размах, стал очень популярным турниром в России. Большое внимание на мероприятии также уделят молодым спортсменам.

В соревнованиях примут участие более десятка зарубежных стран. Однако более 90% участников турнира – это российские и московские игроки.

Соревнования по теннису Winter Moscow Open-2018 пройдут на теннисных кортах спорткомплекса «Мультиспорт» в «Лужниках».