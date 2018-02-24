РИАМО - 24 фев. В Музее Победы в Москве в субботу состоятся III Всероссийские соревнования среди детей в возрасте от четырех до 14 лет по ментальной арифметике, участие в соревнованиях примут около 500 человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Музее Победы 24 февраля пройдут III Всероссийские соревнования среди детей в возрасте от четырех до 14 лет по ментальной арифметике. Начало в 11:00», - говорится в сообщении.

В соревнованиях примут участие 497 человек из 21 региона России. Среди участников будут также победители международных турниров и дети, ставшие звездами интеллектуальных телепрограмм.

Участникам турнира предстоит в течение восьми минут решить более 200 разных задач: сложить несколько трехзначных чисел, извлечь квадратный корень и другие. Для всех желающих с 12:00 до 14:00 по предварительной регистрации пройдет бесплатный мастер-класс по ментальной арифметике.