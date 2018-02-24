РИАМО - 24 фев. На катках в пяти столичных парках в субботу пройдет День теплых объятий, в этот день также пройдет конкурс тематических фотографий, победителя пригласят на ужин в ресторане, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгорпарка».

«Московские парки приглашают всех на День теплых объятий. Приходите в парк покататься на коньках и завести новые знакомства 24 февраля», - отмечается в сообщении.

В этот день все снимки объятий на катке принимают участие в конкурсе.

«Сфотографируйте ваши теплые объятия, опубликуйте снимок с хештегом #всевпарк. Автор, чей пост соберет больше лайков за неделю, получит приглашение на ужин в ресторане «Меркато», - добавляется в сообщении.

В акции принимают участие катки в Измайловском, Бабушкинском парках, парке «Фили», «Северное Тушино» и парке «Красная Пресня». Стоимость проката коньков в этот день обычная, без изменений. Время работы - по расписанию катка.