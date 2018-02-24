РИАМО - 24 фев. Станцию «Деловой центр» Солнцевской линии Московского метрополитена закрыли в субботу в связи с проведением работ по присоединению строящегося участка Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Станцию «Деловой центр» Солнцевской линии закроют для пассажиров 24 и 25 февраля. Это связано с проведением работ по присоединению строящегося участка Большой кольцевой линии (БКЛ)», - говорится в сообщении.

При этом 24 и 25 февраля поезда Солнцевской линии будут курсировать от станции «Раменки» до «Парка Победы», после чего проследуют до станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии. Пассажиры смогут добраться без пересадок от «Раменок» до «Партизанской». В обратном направлении поезда по Арбатско-Покровской линии будут следовать как по привычному маршруту — до «Пятницкого шоссе», так и до «Раменок» Солнцевской линии. Конечная станция будет указана на информационном табло головного вагона поезда.

С 26 февраля до открытия участка Большой кольцевой линии поезда Солнцевской линии будут курсировать по маршруту «Раменки» — «Парк Победы» и в обратном направлении. Вместо станции метро «Деловой центр» пассажиры смогут воспользоваться одноименной станцией Московского центрального кольца (МЦК), а также станцией «Выставочная» Филевской линии столичного метро.

Запуск первого участка Большой кольцевой линии позволит разгрузить Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии, а также центральные пересадочные узлы.

«Кроме того, появятся четыре новые пересадки. С «Хорошевской» можно будет перейти на «Полежаевскую», а также на станцию МЦК «Хорошево». Станция «Шелепиха» также расположена вблизи с одноименной платформой МЦК, а новая станция БКЛ «Петровский парк» — рядом со станцией «Динамо» Замоскворецкой линии метро», - отмечается в материале.

Открытие участка Большой кольцевой линии повысит транспортную доступность пяти районов: Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта. В них проживают свыше 480 тысяч человек. Также улучшится транспортное обслуживание делового комплекса «Москва-Сити», стадиона ЦСКА и готовящегося к открытию после реконструкции стадиона «Динамо».