РИАМО - 24 фев. На востоке столицы изменится в субботу трасса маршрутов общественного транспорта №№ 83, 141, 469 и 702 из-за строительства развязки Северо-Восточной хорды, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «МосгортрансНИИпроект».

«Маршруты №№83, 141, 469 и 702 с 24 февраля будут следовать в район Соколиной Горы от станции метро «Шоссе Энтузиастов» через улицу Уткина, без заезда на Гаражную улицу. Эта временная мера вводится из-за строительства развязки Северо-Восточной хорды, благодаря которой станет удобней и быстрее передвигаться между районами на автомобиле», - говорится в сообщении.

Карты с изменениями размещены на остановках по ходу движения всех затронутых маршрутов.

«С 24 февраля для всех участников движения будет закрыт поворот налево с улицы Уткина на Гаражную. Из-за этого при движении от станции метро «Шоссе Энтузиастов» маршруты №№469 и 702 будут следовать по улице Уткина и 3-й улице Соколиной Горы, а автобусы №№83 и 141 - в сторону Окружного проезда и 5-й улицы Соколиной Горы», - уточняется в материале.

Временная трасса маршрута организована таким образом, чтобы пассажиры смогли быстрее добираться от станции метро «Шоссе Энтузиастов» до района Соколиная гора.

Жители, пользующиеся остановкой «3-я улица Соколиной горы, 17» для проезда от метро «Шоссе Энтузиастов», могут воспользоваться маршрутами №№469 и 702, а к метро «Шоссе Энтузиастов» - №№83 и 141. В обратном направлении трассы маршрутов меняться не будут.

Кроме того, у станции метро убрали остановку «Станция «Шоссе Энтузиастов». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на предыдущей остановке «Метро «Шоссе Энтузиастов».