РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. В подмосковных Люберцах определили победителей второго чемпионата России по теннису на коньках, который прошел в пятницу на стадионе «Торпедо», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«23 февраля в Люберцах на базе стадиона «Торпедо» состоялся чемпионат России по настольному теннису на коньках, который проводится в округе во второй раз. В этом году за право стать лучшим на лед вышли 17 спортсменов. По итогам более чем 70 сетов, призовые места распределились следующим образом: первое место – у Владимира Ипполитова, второе место – у Дениса Морозова и третье место – у Андрея Соколова", - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что все участники получили ценные призы в виде бытовой техники, а также кубки, медали и памятные грамоты.

«Почетными гостями на этом, по истине уникальном событии, стал всемирно известный игрок в настольном теннисе – 19 кратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы 1996 года в миксте, трехкратный чемпион мира, самый титулованный теннисист России по общему количеству завоеванных медалей чемпионатов России - Максим Шмырев, а также российский артист разговорного жанра, юморист, пародист, актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист России Николай Лукинский», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что данное мероприятие, уже ставшее традиционным, с каждым годом привлекает все больше внимание неравнодушных к спорту и здоровому образу жизни людей.