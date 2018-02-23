РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Сотрудники ГИБДД провели в пятницу праздничный рейд в подмосковном Подольске, в ходе которого водителям дарили светоотражающие жилеты, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Подольск 23 февраля совместно со студентами колледжа «Знание» поздравляли водителей с Днем защитника Отечества и дарили светоотражающие жилеты», - говорится в сообщении.

Выбор именно на такой подарок пал не случайно – менее чем через месяц вступают в силу изменения в ПДД, согласно которым в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенного пункта в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель должен быть одетым в куртку или жилет с полосами светоотражающего материала.

Кроме того, сотрудники ГИБДД напомнили водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Они попросили не омрачать отдых неприятностями и при необходимости воспользоваться услугами такси.