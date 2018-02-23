РИАМО – 23 фев. В 14-й день Олимпийских игр в Пхенчхане российские спортсмены поднялись в медальном зачете на 15-е место, всего в активе сборной России на Играх 14 наград, среди которых одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых медалей, сообщает в пятницу Газета.ru.

«В 14-й день соревнований российские спортсмены завоевали две награды: первую золотую медаль команде России принесла фигуристка Алина Загитова, еще одно серебро завоевала Евгения Медведева. Кроме того, российские хоккеисты, выйдя в финал турнира, гарантировали как минимум серебряную награду», - говорится в сообщении.

Лидером медального зачета остается команда Норвегии, которая завоевала 37 медалей (13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых). Второе место занимает немецкая сборная, в активе которой 26 наград (13 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых). Тройку лидеров замыкают спортсмены из Канады — 27 медалей (10 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых).

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».