РИАМО - 23 фев. Двое неработающих сильно избили жителя подмосковного Ногинска в Измайловском парке Москвы и отняли у него 35 тысяч рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 21 февраля в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений инженеру 1979 года рождения, проживающему в Ногинске.

«Установлено, что 18 февраля в 20:55 по адресу: Измайловское шоссе, дом 69Д, в Измайловском ПКиО двое неизвестных руками и ногами нанесли мужчине телесные повреждения, от которых он потерял сознание, после чего похитили у него 35 тысяч рублей, скрылись. 19 февраля пострадавший с сотрясением головного мозга обратился в медучреждение, был госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

По его словам, 22 февраля в 00:20 по адресу: Измайловское шоссе, дом 69Ж, сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД задержаны неработающие приезжие из Волгограда 1984 года рождения, которые изобличены в совершении данного преступления.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».