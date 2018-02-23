РИАМО - 23 фев. Хоккеисты сборной Германии обыграли команду Канады в полуфинальном матче на Олимпийских играх в Южной Корее и стали вторыми финалистами турнира, 25 февраля они встретятся с российской командой, сообщает РИА Новости.

«Встреча, состоявшаяся в пятницу в Канныне, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) в пользу немцев. В составе победителей шайбы забросили Брукс Мацек (15-я минута, в большинстве), Маттиас Плахта (24), Франк Мауэр (27), Патрик Хагер (33, в большинстве). У канадцев отличились Жильбер Брюле (29), Мэт Робинсон (43) и Дерек Рой (50)», - говорится в сообщении.

В финале 25 февраля сборная Германии сыграет с командой России, которая ранее оказалась сильнее сборной Чехии (3:0). Команды Канады и Чехии 24 февраля встретятся в матче за бронзу.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».