РИАМО - 23 фев. Пятеро неизвестных с электрошокером избили мужчину в подъезде жилого дома на улице Кировоградская в Москве, а также отняли у другого мужчины 450 тысяч рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, вечером 21 февраля на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним с закрытой черепно-мозговой травмой неработающего москвича 1982 года рождения.

«Установлено, что 21 февраля в 16:30 в подъезде №2 дома по указанному адресу на лестничной площадке девятого этажа пятеро неизвестных нанесли побои пострадавшему, угрожая электрошокером неработающему мужчине 1977 года рождения, зарегистрированного на улице Кировоградская, 19, открыто похитили у него 450 тысяч рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».