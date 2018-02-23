РИАМО - 23 фев. Резюме для поиска работы в сфере технологий молодого Стива Джобса продадут на аукционе в марте, стартовая цена составляет 50 тысяч долларов, сообщает Газета.ru.

«Резюме в одну страницу было написано Джобсом от руки в 1973 году и содержит ряд орфографических и пунктуационных ошибок. Так, например, свою фамилию он написал с маленькой буквы», - говорится в сообщении.

В данном резюме Джобс указал, что у него есть водительские права, но нет телефона.

Оценочная стоимость документа начинается от 50 тысяч долларов. Аукцион состоится с 8 по 15 марта.

Также на аукционе выставят на торги техническое руководство Mac OS X, подписанное Джобсом в 2001 году, стоимостью около 25 тысяч долларов, и подписанная в 2008 году публикация в газете с фотографией Джобса о выходе нового iPhone стоимостью 15 тысяч долларов.