РИАМО - 23 фев. Неизвестные с участка работ по укладке подземных линий электропередач на юго-востоке Москвы украли барабаны с электрокабелем на общую сумму около 3 миллионов рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Двадцать первого февраля в 17:40 в ОМВД от мастера участка электромонтажных работ поступило заявление о том, что с 17:00 17 февраля до 08:00 19 февраля по адресу: Москва, улица Липчанского, дом 4 (участок проведения работ по укладке подземных линий электропередач), неизвестные совершили кражу принадлежащих ООО четырех барабанов с электрокабелем для силовых установок», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что общий материальный ущерб составил 2,923 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».