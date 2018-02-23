РИАМО - 23 фев. Массовая акция КПРФ прошла в Москве в честь Дня защитника Отечества и 100-летней годовщины создания Красной армии, демонстранты прошли колонной по улице Петровка, сообщает РИА Новости.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на митинге отметил, что «сегодня народ должен опереться на тысячелетия наших побед».

«Семь великих побед, от Чудского озера, через поле Куликово, Полтаву, Бородино сражались за великую державу. Подмосковье, Московская битва и Сталинград, Орловско-Курское сражение окончательно утвердили наш приоритет, нашего солдата, воина», - сказал Зюганов.

Также состоялся митинг КПРФ на площади Революции.

День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом 13 марта 1995 года.