РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бане в подмосковном Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 23 февраля в 13:10 поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Гражданская, дом №39. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали пожар в 13:59», - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. В ликвидации возгорания в частном доме принимали участие две единицы техники и восемь человек.