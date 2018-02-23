РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 фев. На стадионе «Торпедо» в подмосковных Люберцах в пятницу прошел второй открытый чемпионат России по настольному теннису на коньках, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году уже второй раз проводим чемпионат России по настольному теннису на коньках. Этот необычный вид спорта придумали в Люберцах. Принять участие в соревнованиях мог каждый, возраст, пол и уровень подготовки был не важен, игра в теннис на коньках выравнивает всех участников игры», - сказал Ружицкий.

По словам одного из организаторов чемпионата по настольному теннису на коньках и руководителя проекта «Зимний каток «Торпедо» в Люберцах» Алексея Каменских, в этом году приехало участников меньше, чем в прошлом.

«В прошлом году было около 50 спортсменов, в этом - 17. Все испугались морозной погоды. Сегодня утром отказалось приехать 15 человек, это иностранные граждане. Они испугались наших холодов. Утром сегодня было минус 17-19 градусов. Хотя солнце светит, не так уже и холодно, зато лед идеальный, играть одно удовольствие. Мы его готовим, каждую ночь заливаем, утром шлифуем», - пояснил Каменских.

Он уточнил, что девушек в этом году нет среди участников. Возраст игроков от десяти до 60 лет. Это и любители, и профессионалы из Котельников, Одинцова, Москвы.

«В следующем году мы хотим провести чемпионат по нано-теннису в Люберцах. Это очень маленький столик и маленькие ракетки. Никто в мире еще такой не проводил. Хотим к соревнованиям привлечь Анатолия Чубайса, он занимается как раз нано-технологиями. Нас во всех начинаниях поддерживает люберецкая администрация, помогает спорткомитет», - добавил Каменских.

На турнир в Люберцы приехал трехкратный чемпион мира по пинг-понгу и 19-кратный чемпион России по настольному теннису Максим Шмырев.

«Я очень рад, когда популяризируют наш вид спорта. Поэтому решил поддержать такое начинание. В прошлом году не удалось приехать в Люберцы, хотя очень хотел. В этом году сдержал обещание и приехал попробовать. В таком экстремальном виде спорта я еще не принимал участие», - отметил Шмырев.

По словам известного юмориста Николая Лукинского, который тоже приехал на соревнования с внуком, получился потрясающий вид спорта.

«Сам живу в Малаховке, поэтому Люберцы для меня родные. Я каждый раз убеждаюсь насколько велико искусство спорта. Нет предела для совершенства, казалось бы, уже все в этом мире придумано, но вот оказывается еще не все. Я бы хотел попробовать, но не очень хорошо владею коньками и теннисом. А вообще я очень спортивный человек», - подчеркнул Лукинский.