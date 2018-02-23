РИАМО - 23 фев. Президент Русского дворянского собрания в Америке князь Владимир Голицын умер в США на 77-м году жизни, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Совет Русского дворянского собрания в Америке с сожалением сообщает о гибели нашего президента, князя Владимира Кирилловича Голицына», - говорится в сообщении собрания на странице в соцсети Facebook.

Отпевание состоится в Знамеском синодальном соборе в Нью-Йорке. Князь будет похоронен на Ново-Дивеевском кладбище - крупнейшем русском православном кладбище в США.