РИАМО - 23 фев. Водитель Mitsubishi наехал на двух пешеходов на юго-востоке Москвы, оба пострадавших госпитализированы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД России.

«Около 12:00 поступило сообщение об инциденте на Белореченской улице. Автомобиль Mitsubishi наехал на двух пешеходов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие были госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.