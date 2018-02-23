РИАМО - 23 фев. В Западном и Северном округах столицы с 26 февраля на четырех маршрутах автобусов появятся новые остановки, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «МосгортрансНИИпроект».

«С 26 февраля на маршрутах №№190, 236 в Западном округе и на маршрутах №№138, 338 в Северном круге появятся новые остановочные пункты. Жителям ближайших домов будет удобней пользоваться общественным транспортом, так как остановки будут ближе к их домам», - говорится в сообщении.

На маршрутах №№190 и 236 при движении в обоих направлениях появится новая остановка «Фабрика «Зарница». Ранее пассажиры могли воспользоваться только остановками «Молдавская улица» и «Ельнинская улица», которые находятся в 150 метрах дальше по ходу движения.

Ввод остановки «Фабрика «Зарница» сократит время пути для пассажиров, которые используют автобусы, чтобы добраться до ближайших домов на улицах Молдавская и Молодогвардейская, а также до фабрики головных уборов «Зарница».

Кроме того, с 26 февраля новая остановка «Смольная улица, 29» появится на маршрутах №№138 и 338 при следовании от станции метро «Речной вокзал». Она расположена между остановками «Метро «Речной вокзал» и «Школа имени Маршала Говорова» и позволит быстрее добираться жителям улицы Смольная и сотрудникам компаний ближайшего делового комплекса.

«Подробная информация об изменениях на маршрутах размещена на остановках по пути следования автобусов», - заключается в материале.