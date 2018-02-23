РИАМО - 23 фев. Столичные волонтеры в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года начинают обучение, для них проведут интерактивную игру, сообщает «Вечерняя Москва».

«Ресурсный центр «Мосволонтер» комитета общественных связей столицы проведет интерактивную игру «Чудесная Москва». В течение нескольких часов около 250 будущих городских волонтеров испытают настоящее приключение: узнают много нового о российской столице, познакомятся с портретом городского помощника, получат полезные знания», - говорится в сообщении.

Все это пригодятся волонтерам во время футбольных матчей мундиаля в Москве.

За время обучения будет подготовлено 6 тысяч человек через различные виды обучения, в том числе на станциях метро. Большое внимание будет уделено общению с людьми с инвалидностью. Этому посвящен отдельный тренинг, где расскажут, как волонтеру не растеряться и выстроить эффективную коммуникацию при общении с человеком на коляске, с нарушением зрения и слуха.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».